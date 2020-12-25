Энергетики Сургута из-за холодов объявили режим повышенной готовности

СГЭС перешел на режим повышенной готовности – это необходимо, чтобы в морозы жилые и муниципальные здания не остались без электричества. Организация уже смогла увеличить число дежурных бригад, а специалисты перешли на двусменный режим работы, чтобы оперативно реагировать на внештатные ситуации.

«Из-за понижения температуры воздуха все подразделения «Сургутских городских электрических сетей» переведены в режим повышенной готовности. В центральной диспетчерской службе ведется контроль нагрузки на электрические сети города. Особое внимание энергетики уделяют энергообъектам, которые осуществляют тепло и электроснабжение социально-значимых объектов», – прокомментировал заместитель генерального директора Сергей Ковин.