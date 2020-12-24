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​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски

В Сургуте из 45 автобуса выставили на мороз женщину без маски

​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски
Фото: province.ru

В Сургуте произошел очередной инцидент в общественном транспорте. На остановке «Китайский рынок» сегодня, 24 декабря, пассажиры 45 автобуса буквально вытолкали на улицу женщину без маски. При этом пострадавшая не отказывалась ее надевать – она просто забыла маску. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала очевидец происходящего - другая пассажирка, которая покинула автобус вслед за бедной женщиной. «Она зашла в автобус, видать, забыла маску. Оправдывалась, говорила, что шубой закроется, но кондуктор и водитель раздули скандал. Дальше автобус не поехал бы. Пассажиры сами вытолкали женщину из автобуса на мороз. Какие все стали озлобленные: когда нужно помогать, мы наоборот топим друг друга. Это же ужас - 32 градуса мороза на улице. А если бы ребенок зашел?», – недоумевает свидетель происшествия.

Ранее в Сургуте уже случались подобные инциденты, когда, действительно, детей не пускали в автобус без маски. Тогда действующий глава города Вадим Шувалов заявил, что такое недопустимо и выгонять на улицу никого нельзя. На случай, если у пассажира нет с собой маски, у кондукторов должны быть запасные средства индивидуальной защиты. В городе регулярно проходят проверки общественного транспорта с представителями контрольного управления администрации города, Роспотребнадзора и полицейскими. Во время рейдов смотрят и на наличие запасных СИЗов в автобусе. По всей видимости, ни для транспортных компаний, ни для самих сургутян эти случаи уроком не стали.


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Сегодня в 18:14, просмотров: 172, комментариев: 1
Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 19:23
менталитет дикарей...

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