В Сургуте из 45 автобуса выставили на мороз женщину без маски

В Сургуте произошел очередной инцидент в общественном транспорте. На остановке «Китайский рынок» сегодня, 24 декабря, пассажиры 45 автобуса буквально вытолкали на улицу женщину без маски. При этом пострадавшая не отказывалась ее надевать – она просто забыла маску. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала очевидец происходящего - другая пассажирка, которая покинула автобус вслед за бедной женщиной. «Она зашла в автобус, видать, забыла маску. Оправдывалась, говорила, что шубой закроется, но кондуктор и водитель раздули скандал. Дальше автобус не поехал бы. Пассажиры сами вытолкали женщину из автобуса на мороз. Какие все стали озлобленные: когда нужно помогать, мы наоборот топим друг друга. Это же ужас - 32 градуса мороза на улице. А если бы ребенок зашел?», – недоумевает свидетель происшествия.

Ранее в Сургуте уже случались подобные инциденты, когда, действительно, детей не пускали в автобус без маски. Тогда действующий глава города Вадим Шувалов заявил, что такое недопустимо и выгонять на улицу никого нельзя. На случай, если у пассажира нет с собой маски, у кондукторов должны быть запасные средства индивидуальной защиты. В городе регулярно проходят проверки общественного транспорта с представителями контрольного управления администрации города, Роспотребнадзора и полицейскими. Во время рейдов смотрят и на наличие запасных СИЗов в автобусе. По всей видимости, ни для транспортных компаний, ни для самих сургутян эти случаи уроком не стали.