Администрация Сургута запустила творческий конкурс на лучшее новогоднее поздравление

Сургутянам предлагаю поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее поздравление. Горожанам нужно записать видеоролик на фоне специального баннера с названием конкурса «Творчество против пандемии». Найти его можно на главной городской площади на пересечении улиц Ленина и Университетской. Разместить работу нужно в официальной группе администрации Сургута во ВКонтакте под закрепленным постом. Там же можно найти положение о конкурсе. Участники ограничены только своей фантазией. Поздравление может быть записано в стихотворной форме, прозе, представлять из себя хореографический или музыкальный номер. Длительность ролика: не менее 15 секунд и не более 1 минуты.

Подведут итоги и объявят трех победителей 11 января. В качестве награды за лучшие видепоздравление с Новым годом и Рождеством участникам обещают пригласительные билеты на культурные мероприятия. Они войдут в число первых посетителей после отмены ограничительных мер в Югре.