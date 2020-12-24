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​Уголовное дело о катастрофе, в которой погиб Зятек, прекращено

Назван виновный в катастрофе на Черной речке в Сургуте, которая унесла жизнь Зятька и еще троих человек

​Уголовное дело о катастрофе, в которой погиб Зятек, прекращено
Фото предоставлено администрацией Сургута

Следственные органы Уральского СУ на транспорте завершили дело о катастрофе, произошедшей 9 сентября на Черной речке в Сургуте. Виновным признан один из погибших – Владимир Зятьков.

«Следствием установлено, что 9 сентября 2020 года 65-летний житель города Сургута, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером Yamaha. В ходе следования маломерного судна обвиняемый не выполнил требования к норме пассажировместимости катера, обеспечению пассажиров индивидуальными спасательными средствами, а также превысил безопасную скорость, что и стало причиной столкновения со стоящей порожней баржей-площадкой, пришвартованной к берегу реки», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи провели большую работу – проверили место происшествия, документы, судно, допросили свидетелей и потерпевших, провели ряд судебных экспертиз. В числе прочего, осуществлены обыски в компаниях, которым принадлежит баржа. «Уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица – судоводителя», – уточнили в управлении.

9 сентября в результате столкновения катера с баржей погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Среди погибших был Владимир Зятьков, которого называли смотрящим за Югрой. Похороны вора в законе Зятька состоялись в Ишиме 13 сентября.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 244, комментариев: 0
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