Сургутскую компанию обвинили в срыве благоустройства аллеи в Мегионе

Власти Мегиона не смогли освоить 18 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

По данным ведомства, сургутская строительная компания ООО «ЮграСтройИндустрия» по муниципальному контракту должна была на эти деньги благоустроить Аллею трудовой славы в 2020 году.

«Однако проведенной проверкой установлено, что организация к выполнению работ на объекте приступила с нарушением установленных сроков, а в дальнейшем от их выполнения отказалось. Бездействие общества привело расторжению муниципального контракта в одностороннем порядке, бюджетные средства остались неосвоенными. По факту выявленных нарушений прокурор города в отношении ООО «ЮграСтройИндустрия» возбудил административное дело. Постановлением мирового судьи организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа», – рассказали в пресс-службе.

В администрации Мегиона отмечают, что Аллея трудовой славы – социально значимый объект, благоустройство которого было приурочено к празднованию 40-летия города. Реализация проекта перенесена на 2021 год.