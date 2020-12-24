В Центре охраны материнства и детства в Сургуте готовятся к финальному монтажу оборудования

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов проинспектировал ход работ в Центре охраны материнства и детства. По данным чиновника, на объекте готовятся к финальному монтажу оборудования и согласованию с надзорными органами.

«Помещения готовы, медицинское оборудование на местах — остался только финальный монтаж. Сегодня побывал там с инспекцией и убедился лично: к сдаче всё почти готово. Работа на объекте сейчас идёт в три смены. Впереди ещё довольно сложный, но необходимый этап — согласование с надзорными органами. И уже после новый Центр распахнёт свои двери для наших самых важных пациентов», – рассказал Шувалов на личной странице в соцсети.

Как ранее сообщал siapress.ru, Центр материнства и детства в Сургуте могут сдать уже в первом квартале 2021 года. Здесь будет оказываться лечебная, диагностическая и консультационная помощь для мам и детей всех возрастов.

Напомним также, что в декабре 2020 года Вадим Шувалов покинул пост главы Сургута и занял должность заместителя губернатора Югры. Курирование окружного проекта по запуску Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства в городе Сургуте – одна из его новых должностных обязанностей.