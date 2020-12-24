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Оставил за бортом: сургутяне жалуются на маршрутку, которая проезжает мимо своей остановки

Жители Сургута негодуют из-за маршрутки, которая проезжает мимо остановки совершенно пустой

Оставил за бортом: сургутяне жалуются на маршрутку, которая проезжает мимо своей остановки
фото: siapress.ru

Жительница Сургута пожаловалась на недобросовестность перевозчика, отвечающего за маршрутку номер 69: по словам женщины, транспорт проезжает мимо остановки «Взлетный», хотя в салоне ни единого пассажира.

«Происходит это в период времени с 08:30 до 09:00. Одновременно ждут пять, а то и девять человек. На этой неделе ситуация повторялась дважды. Также на остановке висит таблица с интервалами движения, на которой написано, что вплоть до 09:00 данный маршрут курсирует с периодичностью 6-9 минут. По факту приходится ждать до 25 минут. Почему так плохо ходит данный маршрут? Почему автобус проезжает мимо остановки?» – вопрошает горожанка на портале «Твой Сургут».

Представители администрации отметили, что провели собственное расследование по данному факту. Как оказалось, маршрутка прошла мимо, потому что сломалась, а соответствующий знак водитель разместить забыл. Кроме того, чиновники считают, что всему виной увеличение интервалов прибытия транспорта на остановочный павильон. Такая проблема возникла на фоне нехватки персонала:

«Указатели с интервалами движения установили еще до пандемии. Сейчас, в связи с уменьшением количества автобусов на линии, интервалы увеличились. В настоящее время в городе существует нехватка водителей категории «Д». Увеличить количество транспорта пока нет возможности», – поделился начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.

В свою очередь горожанка добавила, что такой ответ ее не устроил – маршрутка не единожды проезжала мимо остановки и после обращения на портал.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 208, комментариев: 0
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