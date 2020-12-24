В сургутских школах — актированный день у 1-8 классов

Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха 24 декабря отменяются занятия 1-8 классов второй смены школ Сургута.
Температура воздуха в городе сейчас минус 32 градуса.
Про его участие в выборах 2024 9.3%
Про расследование Алексея Навального о попытке его убийства офицерами ФСБ 20.3%
Про интимное видео Артема Дзюбы 10.2%
Другой (в комментариях) 4.1%
Никакой 56.1%
Всего голосов: 246
Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха 24 декабря отменяются занятия 1-8 классов второй смены школ Сургута.
Температура воздуха в городе сейчас минус 32 градуса.
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