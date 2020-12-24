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​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника»

Претендент на пост главы Сургута Абдуррахманов, подрабатывающий таксистом, задержан после драки с пассажиром

​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника»
Фото: vk.com/id170964144

В Сургуте 22 декабря был задержан коммунист Вадим Абдуррахманов. В дежурную часть он доставлен после потасовки с пассажирами, которым оказывал услугу такси. Об инциденте представитель «Коммунистов России» рассказал на личной странице во «ВКонтакте».

«Меня опять задержала полиция прямо в кабинете участкового, как опасного преступника. Месяц назад на меня была нападение, и я написал заявление в полицию. Сегодня участковый позвонил мне пригласил как заявителя в пункт, чтобы я давал повторное объяснение. Я, как добросовестный гражданин, пришёл, и они меня задержали, как опасного преступника, и закрыли изолятор до суда. Я из заявителя превратился в подозреваемого. Власть не упускает шансы отомстить мне. Не важно заявитель я или нет. Главное инцидент», – заявил Абдуррахманов.

В беседе с корреспондентом siapress.ru Вадим Абдуррахманов рассказал об обстоятельствах происшествия: «Я по выходным подрабатываю на такси. 22 ноября 2020 ночью на меня напали двое пьяных пассажира, наносили повреждения в автомобиле. И я написал заявление в полицию. Через несколько часов (после того как установили личность) они написали. До прошлой недели я был потерпевший. Даже участковый уговаривал меня пойти на мировую, и я согласился с условием, что возместят мне ущерб за автомобиль. 22 декабря участковый позвонил пригласил меня в пункт для дачи объяснения, и закрыли меня, ссылаясь на приказ начальства».

В данный момент Абдуррахманов находится на свободе.

В пресс-службе УМВД Югры подтвердили факт инцидента, произошедшего 22 ноября на улице Щепеткина. «Полицейскими установлено, что между водителем такси и двумя его пассажирами, мужчиной и женщиной, завязался словесный конфликт. Таксист высадил пару из автомобиля, не доставив до места назначения. В результате конфликт перерос в драку водителя с пассажирами. Участники потасовки обратились в органы внутренних дел и написали друг на друга заявления о нанесении телесных повреждений. Сотрудники полиции по всем обращением назначили проведение медицинских экспертиз. Накануне в ОП-3 УМВД России по г. Сургуту поступили заключения экспертов, на основе которых в отношении водителя такси и мужчины-пассажира составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Оба гражданина помещены в комнату для административно-задержанных до решения суда».

Напомним, что руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды» Вадим Абдуррахманов 15 декабря зарегистрировался в качестве претендента на пост главы Сургута.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 653, комментариев: 5
Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 11:20
Ну так будет у комаровой бюджет выбивать. Хороший глава
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:24
Полный беспредел властей и репрессии в отношении кандидата в мэры.

Вадима Абдуррахманова в мэры!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:28
Даешь прямые свободные выборы!
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:41
Он должен еще трусы продемонстрировать
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:46
По ходу трусы у него красные.
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