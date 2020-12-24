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​Сургутская филармония все-таки отпразднует Новый год — в телеэфире

Новогоднее телешоу «ВесЁлка» от Сургутской филармонии пройдет в эфире ТВ

​Сургутская филармония все-таки отпразднует Новый год — в телеэфире
Фото: Е.Швецов

Новогодняя программа «ВсеЁлка», подготовленная Сургутской филармонией, будет доступно всем: его покажут по ТВ в канун Нового года. Как передает пресс-служба филармонии, шоу выйдет в эфир 30 декабря в 22.30 на телеканале С1, запись также можно будет посмотреть в официальных группах филармонии и администрации Сургута «ВКонтакте».

Играть будут симфонический оркестр, «Сургут Экспресс-Бэнд», камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», а также ансамбль песни «Отрада». В программе — легкие новогодние хиты: от «Потолка ледяного» до творений современных поп-звезд. Под музыку будут танцевать артисты ансамбля «Калинка» и барабанщицы и мажоретки ансамбля «Дефиле».

Напомним, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, очередной творческий сезон Сургутской филармонии проходит в телеэфире.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 147, комментариев: 0
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