Иск банка «России» о банкротстве Utair не прошел

Банк «Россия» не смог обанкротить авиакомпанию Utair – Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отклонил иск кредитной компании к перевозчику.

«Суд определил заявление АО «Банк» Россия» о признании несостоятельным (банкротом) ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» оставить без рассмотрения. Возвратить АО «Банк" Россия» из федерального бюджета государственную пошлину в размере шеститысяч рублей», - цитирует ТАСС судью Юрия Щепелина.

Кроме того, утверждены мировые соглашения Utair с ее контрагентами «Юган-Юнион кард», «Интер» и «Флеш лайт капитал». Производства по этим делам прекращены.

Ранее РБК сообщало, что Банк «Россия» выкупил долг авиакомпании Utair перед «Трастом». За обязательства на общую сумму в 15 миллиардов рублей будет заплачено 25 процентов, или 3,5 млрд рублей. Кроме того, по данным «Российского аукционного дома», «Россия» выкупил долг Utair перед Сбербанком в 5,87 млрд рублей. Сумма сделки составила 1,24 млрд рублей.