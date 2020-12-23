Положительно решенные протокольные поручения обсудили в Думе Сургутского района

На прошедшем заседании комиссий депутаты Думы Сургутского района обсудили исполнение протокольных решений. Эти поручения обращены к администрации Сургутского района и главам поселений. В них парламентарии рекомендуют обратить внимание на выявленные ими проблемы и принять меры для их решения.

В числе положительно решенных вопросов 2020 года - разработка дорожной карты по содержанию городских лесов Лянтора. Также снято поручение – наследие от 5 созыва Думы, поставленное на контроль еще в 2014 году – об обеспечении дорогами и электроснабжением земельных участков льготных категорий граждан в Высоком Мысе. Сегодня в полном объеме разработана документация по внутриквартальным проездам. На их строительство в районном бюджете запланировано 20 млн рублей на 2023 год. Напомним, что льготникам взамен земельного участка могут предоставляться социальные выплаты на приобретение жилья.

У районных депутатов на контроле остается строительство модульного здания для администрации Сытомино. Как уточнил председатель районной Думы Анатолий Сименяк, планируется переселить муниципальных служащих из ЦДиТ в отдельное помещение. После переезда работники культуры и их воспитанники перестанут тесниться на первом этаже и у них появится больше места для творчества. Особенно актуально это сейчас - в период соблюдения дистанции. По объекту выполнены инженерные изыскания, подготовлена смета. Начальная цена контракта – 8 миллионов 748 тысяч рублей. Работы планируется выполнить в 2021 году.

Под пристальным вниманием парламентариев еще два долгосрочных проекта - это капитальный ремонт Лянторской школы № 6 и реконструкция ВОС в Федоровском.