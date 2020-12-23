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Югорский благотворительный фонд открыл срочный сбор на жизненно необходимый аппарат для ребенка с ДЦП

Тяжелобольному ребенку из Лянтора собирают деньги на необходимый концентратор кислорода: без него девочка не сможет попасть домой

Югорский благотворительный фонд открыл срочный сбор на жизненно необходимый аппарат для ребенка с ДЦП
фото: «Траектория Надежды»

Югорский фонд «Траектория Надежды» собирает деньги на покупку концентратора кислорода Armed 8F-5AW для девочки, больной ДЦП. Только благодаря этому аппарату ребенок сможет попасть на новогодние праздники домой, в Лянтор – на данный момент Ксюша Панкова находится под присмотром врачей сургутской городской клинической больнице.

«Если концентратор кислорода оплатить до конца декабря, то 12 января он уже прибудет в Россию. Такое оборудование нельзя найти в соседней аптеке – приходится ждать его из заграницы, но Ксюша готова провести новогодние праздники в больнице, ведь у неё есть надежда через несколько недель оказаться рядом с братом, мамой и бабушкой в их доме. Без аппарата отпустить домой врачи девочку не смогут», – отметили в пресс-службе благотворительного фонда.

Сбор средств на покупку идет на официальном сайте организации. Здесь же вы сможете познакомиться с судьбами Ксюши и других людей, которым также необходима помощь.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 174, комментариев: 0
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