Тяжелобольному ребенку из Лянтора собирают деньги на необходимый концентратор кислорода: без него девочка не сможет попасть домой

Югорский фонд «Траектория Надежды» собирает деньги на покупку концентратора кислорода Armed 8F-5AW для девочки, больной ДЦП. Только благодаря этому аппарату ребенок сможет попасть на новогодние праздники домой, в Лянтор – на данный момент Ксюша Панкова находится под присмотром врачей сургутской городской клинической больнице.

«Если концентратор кислорода оплатить до конца декабря, то 12 января он уже прибудет в Россию. Такое оборудование нельзя найти в соседней аптеке – приходится ждать его из заграницы, но Ксюша готова провести новогодние праздники в больнице, ведь у неё есть надежда через несколько недель оказаться рядом с братом, мамой и бабушкой в их доме. Без аппарата отпустить домой врачи девочку не смогут», – отметили в пресс-службе благотворительного фонда.

Сбор средств на покупку идет на официальном сайте организации. Здесь же вы сможете познакомиться с судьбами Ксюши и других людей, которым также необходима помощь.