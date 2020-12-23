Стало известно, чем занят экс-глава Сургута на новом посту

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов будет работать на два города – Ханты-Мансийск и Сургут. Это продиктовано производственной необходимостью проводить большое количество времени вне окружного центра, потому что экс-глава экономической столицы региона будет занят реализацией приоритетных проектов.

Об основных направлениях работы Вадима Шувалова siapress.ru рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей:

- реализация на территории Югры мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автодороги»;

- курирование окружного проекта по запуску Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства в городе Сургуте и проекта по запуску центральной окружной больницы на 1 200 коек в городе Нижневартовск;

- реализация на территории Югры мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда»;

- курирование инвестиционного проекта «Русские ярмарки»;

«Как куратор проектов Вадим Шувалов осуществляет взаимодействие с органами власти, местными и федеральными структурами, бизнес-сообществами, отраслевыми сообществами в целях достижения результатов по указанным проектам. Стоит отметить, что в прямом ведении Вадима Шувалова не будет департаментов и служб. Деятельность по реализации проектов организовывается через проектные офисы, созданные из числа сотрудников региональных органов власти, местного самоуправления, экспертного сообщества и общественности. Штат сотрудников, обеспечивающих деятельность заместителя Губернатора Югры, Вадим Шувалова, формируется», – добавили в ведомстве.

Вадим Шувалов объявил о своей отставке с поста градоначальника 9 декабря. С 11 декабря он исполняет обязанности заместителя губернатора Югры – принимает участие в заседаниях правительства под председательством главы региона, организует деятельность в рамках полномочий. Сейчас он находится в Сургуте, также на этой неделе у него запланированы рабочие поездки по муниципалитетам региона.

Исполняет обязанности главы Сургута Анна Томазова. На кресло мэра претендуют уже 23 человека. Выборы пройдут 18 января.