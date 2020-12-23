Сургутская станция переливания крови ищет людей, которые прошли лечение донорскими компонентами крови

Новый проект под названием «Меня спас донор» запустила Сургутская станция переливания крови. Так специалисты службы ищут пациентов, которые когда-либо получали помощь в виде компонентов крови донора, и могут рассказать свою историю исцеления благодаря неравнодушным людям. «По законодательству должна быть обеспечена анонимность между донором и реципиентом, а значит, пациенты не знают имен героев, чей безвозмездный дар помог им, а доноры не всегда уверены в том, что их кровь пригодилась. Поэтому очень важно рассказывать о конкретных случаях и примерах, когда донорские компоненты крови спасли жизнь нуждающимся в этом людям», – разъясняют цель проекта его создатели.

Чтобы стать частью проекта, достаточно написать в личные сообщения официальной группы учреждения во Вконтакте или в Instagram.

Сейчас на базе сургутской станции особенно ждут доноров в преддверии новогодних праздников. В период пандемии жертвы компонентов крови стали особенно актуальными. Летом 2020 специалисты даже отмечали дефицит доноров. Ранее siapress.ru сообщал о том, что специалисты начали собирать антиковидную плазму для лечения пациентов с коронавирусом.