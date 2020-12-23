Опубликован график работы ГИБДД Сургута в праздничные выходные

ГИБДД Сургута опубликовала расписание рабочих дней на новогодние каникулы. Прием будет осуществляться всего два раза:

05.01.2021 года – с 07 часов 00 минут до 18.00 часов. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов;

06.01.2021 года – с 08 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.

Тем не менее, горожане смогут записаться заранее на портале Госуслуг.

«В целях своевременного получения гражданами государственных услуг по линии РЭО ГИБДД и во избежание затрат времени, у вас есть возможность воспользоваться официальным сайтом Единого портала государственных услуг. Сдать квалификационный экзамен, получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать свое транспортное средство, узнать об административных штрафах по линии ГИБДД вы можете посредством этого ресурса», – отметили в пресс-службе инспекции.