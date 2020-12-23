В ДТП на проспекте Ленина пострадал молодой сургутянин

В Сургуте «Датсун» влетел в авто, остановившееся на светофоре. Из-за этого пострадал молодой водитель, виновник ДТП травм не получил. Инцидент произошел накануне, 22 декабря.

«В 18:45 на проспекте Ленина 48-летний водитель, управляя автомобилем «Дансун», допустил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением 58-летнего мужчины, остановившегося на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля «Хендай» получил травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.