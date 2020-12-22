Евгений Куйвашев не исключил, что вернется в Югру после завершения губернаторского срока

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще не решил, чем займется после завершения губернаторского срока, но не исключил, что вернется в Югру.

«У меня срок работы до 2022 года. Подойдет срок — потом будут приняты соответствующие решения. Или оставаться здесь, либо обратно в Пойковский под Сургут, либо в Тобольск, либо в Тюмень. Не знаю», — ответил глава Среднего Урала на соответствующий вопрос 66.RU.

Евгений Куйвашев руководит Свердловской областью с мая 2012 года. Ранее возглавлял администрации Тюмени и Тобольска, а также поселка Пойковский. Свой трудовой путь он начинал в тресте «Сургутремстрой».