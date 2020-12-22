Председатель думы Сургута Надежда Красноярова рассказала о приоритетных проектах 2021 года

В сургутской думе состоялось заседание, ставшее заключительным в 2020 году. С итоговым отчетом о результатах деятельности администрации города выступила врио главы Сургута Анна Томазова. В своем докладе она обозначила ключевые факторы, повлиявшие на развитие города, рассказала об успехах в реализации национальных проектов, окружных и местных программ. «Сегодняшний важнейший документ, который определит тактические задачи – это бюджет города, который собственно ориентирован на ту проблематику, и те задачи, которые мы будем совместно решать. Уверенна с деятельным участием активных горожан, общественников, лидеров национальных диаспор, лидерами политических партий и депутатов различных уровней мы все справимся с поставленной задачей».

В продолжение темы председатель думы города Надежда Красноярова обозначила приоритетные направления и проекты, планируемые к реализации в 2021 году. «Во-первых, нам предстоит большая, серьезная работа по внесению изменений в существующий генеральный план. Он должен быть актуальным, отвечать требованиям сегодняшнего времени и открывать дорогу для новых проектов, которые сегодня у нас входят в план», – обозначила спикер городского парламента.