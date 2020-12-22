Председатель думы Сургута Надежда Красноярова рассказала о приоритетных проектах 2021 года

В сургутской думе состоялось заседание, ставшее заключительным в 2020 году. С итоговым отчетом о результатах деятельности администрации города выступила врио главы Сургута Анна Томазова. В своем докладе она обозначила ключевые факторы, повлиявшие на развитие города, рассказала об успехах в реализации национальных проектов, окружных и местных программ. «Сегодняшний важнейший документ, который определит тактические задачи – это бюджет города, который собственно ориентирован на ту проблематику, и те задачи, которые мы будем совместно решать. Уверенна с деятельным участием активных горожан, общественников, лидеров национальных диаспор, лидерами политических партий и депутатов различных уровней мы все справимся с поставленной задачей».
В продолжение темы председатель думы города Надежда Красноярова обозначила приоритетные направления и проекты, планируемые к реализации в 2021 году. «Во-первых, нам предстоит большая, серьезная работа по внесению изменений в существующий генеральный план. Он должен быть актуальным, отвечать требованиям сегодняшнего времени и открывать дорогу для новых проектов, которые сегодня у нас входят в план», – обозначила спикер городского парламента.
- Среди тех проектов, что уже реализуются и будут иметь продолжение – большая программа по ремонту дворов и межквартальных проездов. На 2021 год в бюджет заложено 120 миллионов рублей на эти цели. Надежда Красноярова отметила, что «здесь мы заходим сразу с большей суммой, по сравнению с 2020 годом. Надеюсь, что средства будут эффективно использованы».
- Масштабная программа по ремонту и строительству городских дорог. По планам, в следующем году будет закончено продолжение Геологической улицы, которая соединит 25 микрорайон с Югорским трактом. Завершатся работы и по строительству улицы Киртбая в сторону Белого Яра.
- Что касается культурной инфраструктуры, в бюджет следующего года уже заложены средства на снос действующего Городского культурного центра. На его месте построят современное здание. Также городу предстоит решить вопрос по размещению Театра актера и куклы Петрушка.
- Одна из ведущих задач – проектирование реновации проспекта Ленина. Первые серьезные шаги наметили также на 2021 год. Пока администрация Сургута находится на этапе создания техзадания.
- Ремонт ливневой канализации в центре города. А именно речь идет об улице Университетской, откуда сточные воды попадают в реку Сайма. Там установят очистные сооружения, которые предотвратят загрязнение сургутских водоемов.