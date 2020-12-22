Знаком «За заслуги перед Сургутским районом» отмечены сытоминец Владимир Чирухин и лянторец Андрей Комф

Сытоминец Владимир Чирухин и лянторец Андрей Комф награждены высокими наградами Думы района - знаком «За заслуги перед Сургутским районом».

Хранитель истории Сытомино. Владимир Чирухин давно знаком землякам своими добрыми делами. Потому депутаты районной Думы были обеими руками за вручение награды этому многогранному человеку. Краевед, педагог, самобытный поэт, фотограф, видеорежиссёр, член Союза журналистов России. Благодаря его подвижничеству, скрупулезности и настойчивости масштабные замыслы воплощаются в реальность. Он инициатор создания краеведческого школьного музея, памятника жертв политических репрессий в Сытомино. Его особая гордость – книга «Времена. Сытоминский сельсовет: антология воспоминаний». Владимиру Андреевичу понадобилось почти двадцать лет на её создание. В результате получилось 900 страниц живой истории села из воспоминаний старожилов.

Вручая знак «За заслуги перед Сургутским районом» Анатолий Сименяк отметил, что Владимир Андреевич видит прекрасное в обычном, удивительное - в простом. Щедро делится с окружающими своими наблюдениями и знаниями, собранными по крупицам.

Генератор передовых идей. Картины лянторского художника Андрея Андреевича Комфа находятся в фондах Сургутского краеведческого, Лянторского хантыйского этнографического музеев, а также в частных собраниях коллекционеров в России, Германии, Финляндии. Он – автор герба и флага Лянтора, заслуженный деятель культуры округа, его имя внесено в книгу Почёта и Памяти города. Признательность заслуг художника у лянторцев настолько сильна, что они назвали его именем новую улицу.

Уходящий год для Андрей Андреевича ознаменовался высокой наградой от Думы Сургутского района – знаком «За заслуги перед Сургутским районом». Председатель Думы района Анатолий Сименяк, передавая награду Андрею Андреевичу через его жену – Марину Валерьевну (сам художник не смог присутствовать на вручении по состоянию здоровья) – выразил благодарность за его творческие успехи и высокие достижения в развитии культурного потенциала района.

Комф А. А. Терра инкогнита 2010 г.

Известно, что у Андрея Андреевича – генератора передовых идей, как называют его лянторцы, есть интересные идеи, как ещё сделать Лянтор красивым, значимым с точки зрения истории. Художник вынашивает граффити-проект «Лянтор в красках», главная мысль которого – объединить Санкт-Петербург и Лянтор, стоящих на одной 60-й параллели. Если замысел осуществится, то лянторцы смогут полюбоваться красочными изображениями узнаваемых памятников северной столицы. А ещё арт-аллея с глубоким посылом – признанием ценности дружбы народов. Как рассказал Андрей Комф, воплощением идеи могут стать фрагменты орнаментов разных культур. И без масштабных планов не обошлось. У художника есть грандиозный замысел, связанный с «Городищем Лянторским 2» – ранее неизвестным археологическим памятником, который он обнаружил в 2005 году. В ходе работы вместе с сотрудниками Уральского государственного университета там были найдены интересные экспонаты, которые пополнили археологическую коллекцию Лянторского хантыйского этнографического музея. Андрей Комф надеется, что в перспективе на территории этого исторического памятника будет построена стационарная археологическая экспозиция «Сокровища Пима», проект которой он уже создал.