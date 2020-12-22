Олег Ваховский: Планов по переезду компании «Газпром трансгаз Сургут» нет

ООО «Газпром трансгаз Сургут» не планирует менять местонахождение — более того, ожидается серьезное развитие компании: об этом в эфире siapress.ru заявил генеральный директор Олег Ваховский.

«Нет, конечно, мы остаемся здесь, среди наших сотрудников, в среди эксплуатируемого нами оборудования, — ответил он на вопрос о планах по вероятному переезду. — Более того, надеемся на развитие: будут увеличены газотранспортные мощности».

Говоря о ближайшем будущем компании, топ-менеджер сослался на выступление главы «Газпрома» Алексея Миллера на собрании акционеров и поручение президента Владимира Путина: «Необходимо соединить большой Ямальский регион газодобычи с самым крупным потенциальным потребителем добываемого там газа — Китайской народной республикой и построить газопровод «Сила Сибири 2». Он должен пройти от Нового Уренгоя до Сургута и далее на восток — к «Газпром трансгаз Томск».

Напомним, что разговоры о возможном переезде газовиков ведутся в Сургуте несколько лет — по словам Олега Ваховского, они не имеют под собой оснований.