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​В Сургут пришли морозы: каких сюрпризов ждать в новогоднюю ночь

Морозные дни в Сургуте продержатся до конца года

​В Сургут пришли морозы: каких сюрпризов ждать в новогоднюю ночь
Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь ждать тепла не приходится, но сургутян ждет относительно комфортная погода: утром температура воздуха составит – 26 градусов, к обеду установится на отметке - 21, - 22. Такая температура продержится до последних часов уходящего года. По данным gismeteo, в новогоднюю ночь 2019 было несколько теплее: от - 16 до - 20 градусов.

Текущая неделя выдалась самой морозной с наступления зимы. По прогнозам синоптиков, до последнего дня 2020 года столбик термометра не поднимется выше отметки - 21. Самые низкие температуры ожидаются во второй половине рабочей недели. Холоднее всего будет в субботу 26 декабря - температура воздуха опустится до -45 ночью.


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22 декабря в 19:14, просмотров: 1650, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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23 декабря в 09:33
Здравствуй дедушка мороз борода из ваты.

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