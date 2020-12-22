Морозные дни в Сургуте продержатся до конца года

В новогоднюю ночь ждать тепла не приходится, но сургутян ждет относительно комфортная погода: утром температура воздуха составит – 26 градусов, к обеду установится на отметке - 21, - 22. Такая температура продержится до последних часов уходящего года. По данным gismeteo, в новогоднюю ночь 2019 было несколько теплее: от - 16 до - 20 градусов.

Текущая неделя выдалась самой морозной с наступления зимы. По прогнозам синоптиков, до последнего дня 2020 года столбик термометра не поднимется выше отметки - 21. Самые низкие температуры ожидаются во второй половине рабочей недели. Холоднее всего будет в субботу 26 декабря - температура воздуха опустится до -45 ночью.