Правительство Югры поддержало творческий проект сургутянки Амелии Хомченко

Шестилетняя сургутянка Амелия Хомченко стала победительницей конкурса на предоставление грантов губернатора Югры. Об этом сообщила мама девочки Юлия Хомченко на своей странице в социальных сетях. Амелия – обладательница двух редких генетических заболеваний: спинальная мышечная атрофия II типа и фенилкетонурия, – поучаствовала в конкурсе со своим творческим проектом «Уроки обычной жизни от Амелии». Это ютуб-канал девочки, где она как начинающий блогер вместе со зрителями занимается творчеством и просто показывает частичку своей жизни. «1 сентября Амелии подарили смартфон, и мой ребёнок, моя маленькая девочка начала просто снимать ролики, чтобы подарить частичку своей любви окружающим, и показать всем, что если совсем нет прогноза, то можно жить вопреки!», – пишет мама девочки.

Лучшие работы отбирали среди некоммерческих организаций по нескольким направлениям: «Культура и искусство», «Наука, образование и просвещение», «Поддержка молодежных проектов», «Креативная деятельность», «Поддержка институтов гражданского общества». Конкурс проходил в несколько этапов. Победители получат гранты в размере от 200 и свыше 500 тысяч рублей в зависимости от категории участников.