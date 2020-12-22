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​Газпромовскую «свечку» отдают Югре

Здание «Газпром переработки» в Сургуте передают правительству Югры

​Газпромовскую «свечку» отдают Югре
Фото: surgut-86.ru

Здание «Газпром переработки» в Сургуте передают правительству Югры: об этом в эфире siapress.ru сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский.

«Насколько я знаю, компании «Газпром переработка» дано поручение готовить документы под передачу этого здания правительству Ханты-Мансийского автономного округа, — прокомментировал руководитель. — Наши коллеги из «Газпром переработки» сейчас этим занимаются — собирают проектную, разрешительную, техническую документацию для возможности передачи этого здания».

Какие организации в итоге разместятся в «свечке» на проспекте Ленина, пока неизвестно: это уже вопрос к правительству Югры. «Конечно, мы крайне заинтересованы, чтобы это здание было достроено, чтобы у нас были хорошие соседи», — отметил Олег Ваховский, напомнив, что среди возможных вариантов — размещение в здании всей администрации Сургута, которая сейчас разбросана по разным зданиям (к слову, такой вариант действительно является одним из наиболее реальных — вероятно также и размещение на одном из этажей апартаментов губернатора Натальи Комаровой, которая часто ездит в экономическую столицу Югру: последний визит, например, был на минувших выходных), и СурГУ, и других организаций.

Напомним, что здание «Газпром переработки» осталось недостроенным из-за того, что в процессе возведения стало известно о переезде организации в Санкт-Петербург. Компания с 2017 года находится в северной столице, а офис пыталась реализовать — однако так и не нашла покупателя.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 303, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:31
Это ответ на вопрос Сергея Б. номер один к эфиру.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:09
Нет, ну тут вопрос важный – апартаменты губернатора Натальи Комаровой в экономической столице Югры. А в Ханты-Мансийске будут апартаменты губернатора Натальи Комаровой в спальном районе Югры.

А зарплат рядовые работники ООО «Газпром трансгаз Сургут», хотя бы как в Чехии, куда газ качают, надо думать, как своих ушей не увидят.

Надо больше апартаментов. Осуществлять контроль.
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