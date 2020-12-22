Здание «Газпром переработки» в Сургуте передают правительству Югры: об этом в эфире siapress.ru сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский.

«Насколько я знаю, компании «Газпром переработка» дано поручение готовить документы под передачу этого здания правительству Ханты-Мансийского автономного округа, — прокомментировал руководитель. — Наши коллеги из «Газпром переработки» сейчас этим занимаются — собирают проектную, разрешительную, техническую документацию для возможности передачи этого здания».

Какие организации в итоге разместятся в «свечке» на проспекте Ленина, пока неизвестно: это уже вопрос к правительству Югры. «Конечно, мы крайне заинтересованы, чтобы это здание было достроено, чтобы у нас были хорошие соседи», — отметил Олег Ваховский, напомнив, что среди возможных вариантов — размещение в здании всей администрации Сургута, которая сейчас разбросана по разным зданиям (к слову, такой вариант действительно является одним из наиболее реальных — вероятно также и размещение на одном из этажей апартаментов губернатора Натальи Комаровой, которая часто ездит в экономическую столицу Югру: последний визит, например, был на минувших выходных), и СурГУ, и других организаций.

Напомним, что здание «Газпром переработки» осталось недостроенным из-за того, что в процессе возведения стало известно о переезде организации в Санкт-Петербург. Компания с 2017 года находится в северной столице, а офис пыталась реализовать — однако так и не нашла покупателя.