23-м кандидатом на должность главы Сургута стал директор строительной фирмы Денис Власенко

В ряду кандидатов на пост главы Сургута — пополнение: 23-м претендентом, который передал документы в комиссию по отбору стал 39-летний строитель Денис Власенко. Он возглавляет строительную организацию; по данным Rusprofile, это ООО Северстройиндустрия».

Ранее на этой неделе подал документы только один претендент: это сотрудница градообразующего предприятия, пожелавшая остаться неизвестной. Поток кандидатов немного иссякает, отмечают в комиссии. Впрочем, до конца отбора остается достаточно времени: финальный день — 12 января 2021 года, а выборы пройдут 18 января. Из кого будут выбирать депутаты думы города, читайте на siapress.ru в разделе «Глава Сургута 2021».