В Сургуте снесли балки, которые привлекли внимание маленьких горожан

Расселенные балки в частном секторе Сургута на Комсомольском проспекте облюбовали дети. Об этом забеспокоились горожане и выразили свои опасения в местных пабликах в социальных сетях. В Администрации города оперативно отреагировали на жалобу. Соответствующее распоряжение направили в адрес департамента городского хозяйства. В течение трех дней развалины ликвидировали, а территорию зачистили. В сургутской мэрии сейчас агитируют население сообщать о подобных проблемах, чтобы быстро их решать: «Хотите оказаться в нашей рубрике «Было-стало»? Присылайте ваши фото, на которых хорошо видна «проблема». И не забывайте указывать её адрес».

Ранее siapress.ru сообщал, что в Сургуте решили проблему 30 бараков только в нынешнем году. Сегодня Югре практически удалось решить проблему ветхого жилья. Программа по сносу непригодных для жизни строений реализована на 95%, а их жильцам предоставили субсидии для приобретения современных квартир. В 2020 году ликвидировали 1300 балков по всей Югре. На эти цели округ выделил 13 млрд рублей.