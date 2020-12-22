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​Рождество, на старт! На центральной площади Сургута заработают ярмарочные киоски

Рождественские ярмарки откроются в Сургуте 25 декабря

​Рождество, на старт! На центральной площади Сургута заработают ярмарочные киоски
Фото предоставлено администрацией Сургута

Формат рождественской торговли пришел в Сургут — пока в виде эксперимента: торжественное открытие рождественских ярмарок в городе назначено на пятницу, 25 декабря. Ранее siapress.ru уже сообщал, что праздничные павильоны установили на Центральной площади (там их десять) и на парковке у парка «Кедровый Лог» (там их четыре).

По словам организатора работы — директора ООО «Городской рынок» Сергея Болотнова, если этот формат окажется интересен горожанам, его будут использовать часто и плодотворно. Домики уже есть — они не одноразовые, изготовлены непосредственно в Сургуте и учитывают все особенности сурового климата (сегодня, напомним, холодно настолько, что объявили актировку для начальной школы). «Конструкция сборно-щитовая, — говорит он, — внутри они утеплены, проведены отопление, свет. По всей стране ярмарочные домики — это легкие конструкции, но у нас они более основательные».

В утепленные и снабженные электричеством основательные конструкции рвутся арендаторы — но мест на всех не хватило: повезло тем, кто подали заявки раньше всех. Они будут торговать сувенирами и кормить людей: чай, кофе, шашлыки. Организаторы обещают также и прокат тюбингов: рядом горка; возможно, на площади появится и небольшая карусель — это зависит от прогноза погоды на зиму.

Главное: домики с завершением новогодних каникул не исчезнут. До 10 января они будут работать на Центральной площади ежедневно, потом предполагается, что их или увезут, или оставят работать по выходным до момента, когда перестанет действовать снежный городок, — все будет зависеть от спроса, который тщательно изучат.

Но и после этого сургутяне будут видеть ярмарочные павильоны то тут, то там: организаторы планируют использовать их во время проведения массовых мероприятий — празднования Дня города, Дня нефтяника и прочих событий. В будние дни же их, скорее всего, установят на территории городского рынка — в них будут работать местные торговцы.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 306, комментариев: 0
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