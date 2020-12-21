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​Белый Яр воссоединился

В Сургутском районе открыли отремонтированный мост через ручей Перевесный

​Белый Яр воссоединился
Фото: admsr.ru

Жители двух районов Белого Яра, разделенных ручьем Перевесным, теперь могут попасть друг к другу в гости по прямому пути. В поселении сегодня открыли мост через ручей, ранее закрытый по причине аварийности.

Значительно обновленный объект приняли представители администрации Сургутского района, сделавшие первые шаги по мосту. Их встретили местные жители.

Напомним, что мост в Белом Яру признали аварийным еще в 2004 году. Долгое время этот статус никак не влиял на судьбу объекта — он продолжал работать. Только в 2018 году властям пришлось поставить заграждения: мост стал небезопасным. Таким образом, между двумя концами Белого Яра возникла серьезная преграда.

«Одно дело, если бы на другой стороне оставались только производственные объекты. Но у нас здесь улицы Таёжная, Набережная и Манежная, везде живут люди, — говорит глава Белого Яра Елена Никифорова. — Конечно, им сложно было добираться в поликлинику, детям — посещать школу. Тем, у кого есть личный транспорт, приходилось делать приличный крюк. Поэтому мы все ждали его с нетерпением! Большое спасибо Андрею Трубецкому, главе Сургутского района, который посодействовал в скорейшем решении проблемы».

Кстати: В стремлении решить вопрос транспортной доступности двух районов Белого Яра власти поселения пытались организовать движение маршрутных такси для жителей, которые не имеют собственного автотранспорта, однако перевозчики от этой идеи отказались, заявив о нерентабельности проекта.

Действительно, несколько лет назад глава Сургутского района заявил, что мост нуждается в обновлении, причем к процессу следует подойти рачительно. «Это будет не реконструкция, а капитальный ремонт, — подчеркивал тогда Андрей Трубецкой. — Работа эксклюзивная».

Именно из-за эксклюзивности работы, кстати, возникли трудности с поиском подрядной организации: поскольку мост в свое время построили хозяйственным образом, он не имел технической документации, следовательно, не было информации, как именно следует его ремонтировать. Несмотря на то, что отсутствие моста доставляло местным жителям большие неудобства, пришлось ждать, когда найдется строительная компания, готовая взяться за решение нетривиальной задачи. «Объект выставлялся на аукцион четырежды! — вспоминает глава Сургутского района. — На его строительство мы направили 51 миллион рублей. Но подрядчик нашелся только на пятый раз».

Им стала компания «ЮВиС», специалисты которой начали ремонт с того, что подняли каждый пролет моста гидравлическими домкратами и заменили опорные части. После этого обновили непосредственно полотно моста, причем, по словам начальника участка строительной компании «ЮВиС» Владимира Кобелева, расширили тротуары — комфортно должно быть и автомобилистам, и пешеходам.

В новом виде и качестве мост будет работать долгое время: «Лет на 50 моста хватит», — резюмирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 555, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:09
Этот мост был построен в 1977 году, когда строители СМУС-1 треста «Запсибнефтехиммонтаж» ( да был такой трест в Сургуте с двумя управлениями в Сургуте и одним управлением в Тобольске) начали возводить котельную для посёлка Белый Яр.. Без моста строить котельную было невозможно, поэтому и возник мост через протоку. А опоры моста были, помнится, из металлических труб. Но, несмотря на это срок службы моста составил почти 40 лет, что предел для металла. Респект администрации Сургутского района за то, что дали новую жизнь « старому» мосту.

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