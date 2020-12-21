В круглосуточных кабинетах поликлиник Сургута больных будут принимать и в новогодние каникулы

Больные коронавирусом и пациенты с симптомами ОРВИ без внимания не останутся даже во время боя курантов. Все кабинеты круглосуточной помощи, открытые в поликлиниках Сургута, продолжат работу и в новогодние праздники. Об этом рассказал главный врач ГП №1 и депутат думы города Максим Слепов во время брифинга по итогам 2020 года со спикерами местного парламента. Он отметил, что сейчас «уже планируется работа в праздничные и выходные дни, поэтому графики работы лечебных учреждений и амбулаторных, и стационарных уже согласованы. Определены все участники процесса, кто в какой день будет работать. До 15 января, как минимум, приостанавливать их работу не будем».

Напомним, что в Сургуте круглосуточные кабинеты для ковидных пациентов с возможностью проведения компьютерной томографии заработали в октябре 2020, после визита в Сургутскую ОКБ главного врача Югры Алексея Добровольского. Они функционируют на базе трех городских поликлиник: первой, второй и четвертой.

«Сегодня в Сургуте лечатся от коронавируса порядка 1,5 тысяч человек. Эту ситуацию можно характеризовать как уверенно-стабильную. Следует отметить, что в самые пиковые месяцы у нас было до трех тысяч заболевших», – подчеркнул Максим Слепов. Сейчас вся помощь больным коронавирусом оказывается бесплатно, включая обеспечение необходимыми медикаментами. Запас препаратов также не вызывает сомнения у представителей медицинской сферы – на праздники должно хватить. При этом, в январе по традиции ожидается подъем инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных инфекций.