В ближайшие три года в поселениях Сургутском районе отремонтируют целую сеть дорог и проездов

Проезды, переулки, дороги — ничто не останется без внимания: в Сургутском районе определились с масштабными работами по строительству и ремонту автодорог и подвели итоги 2020 года.

Так, в этом году полным ходом велись работы в Солнечном и Белом Яру. В первом поселении построили проезд к детскому саду, заканчивается обустройство внутриквартальных проездов к участкам индивидуального жилищного строительства. В Белом Яру у дорожников более масштабные задачи: в здешнем микрорайоне «Гидронамыв» укладывают целую дорожную сеть общей протяженностью более 2,5 километра. Не забывали и о капитальном ремонте проездов — обновление коснулось дорог Барсово, Сытомино и Белого Яра.

В ряде поселений работы рассчитаны более чем на один сезон: начались в этом году, закончатся уже в 2021-м. «Заключены муниципальные контракты и начаты работы по капремонту автомобильных дорог в Ляминой, Тундрино, Федоровском. Завершение работ запланировано в 2021 году», — объясняет заместитель директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Александр Гребешок.

2021-м годом, однако, горизонт планирования администрации района не ограничивается: власти муниципалитета завершили формирование плана строительства и капремонта дорог на ближайшие три года. На какие объекты обратить внимание первую очередь, спросили у жителей. Население интересует строительство дорог в Белом Яру, Солнечном, Высоком Мысе, Лянторе и Федоровском — в основном, это проезды к школам, детским садам и внутриквартальные проезды.

«В общей сложности это около семи километров дорог, — подсчитывает Александр Гребешок. — На эти цели заложено 1,3 миллиарда рублей — с учетом средств, выделенных в 2020 году». На сегодня из этих денег освоено 263 миллиона рублей: нынешнюю дорожную кампанию в Сургутском районе с полным правом можно назвать самой масштабной за историю муниципалитета.

При этом цифры, приведенные специалистом, не окончательные: вероятно, сумма увеличится. «Мы также привлекаем дополнительные ассигнования для строительства и ремонта дорог из округа и федерации, — объясняют в администрации Сургутского района. — Это позволит увеличить объем строительства дорог».

Задача это первостепенная, говорит глава Сургутского района Андрей Трубецкой: «Мы обеспечиваем необходимую инфраструктуру для жителей. Чтобы построить новые квадратные метры жилья, к ним должна быть нормальная комфортная дорога».

Не обойдут вниманием и обновление существующих дорог и проездов в ряде поселений: в планах администрации — продолжение капитального ремонта самых востребованных участков дорожной сети. «Ремонт дорог — тоже огромная работа, которую мы выполняем, направляя на это максимально возможные средства», — комментирует Андрей Трубецкой, настраивая всех на работу по сформированному плану. Пандемия коронавируса ее усложняет, однако перенос сроков строительства и ремонта недопустим, уверены в муниципалитете.