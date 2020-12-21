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​С добром к каждому. Как волонтеры Сургутского района протягивают руку помощи нуждающимся

В Сургутском районе действует мобильное приложение «Добрый район»

​С добром к каждому. Как волонтеры Сургутского района протягивают руку помощи нуждающимся

Быть добрым не на словах, а на деле — сложно, но можно. В Сургутском районе подвели промежуточные итоги работы мобильного приложения «Добрый район», которое объединяет силы волонтеров по всему муниципалитету.

Приложение для смартфонов начали разрабатывать в 2018 году, когда из местного бюджета выделили средства на его разработку: к администрации муниципалитета тогда обратилась молодежь Ульт-Ягуна и Русскинской. Концепция простая, но эффектная — и главное, эффективная: «У каждого из нас достаточно свободного времени, малую часть которого совсем не сложно потратить на доброе дело, — говорят авторы идеи. — В Сургутском районе сотни людей, которые нуждаются в нашей помощи. Если вы неравнодушны и хотите оказывать посильную помощь, приложение подскажет, как».

Добровольцы из приложения получают информацию о всех мероприятиях и просьбах о помощи в каждом поселении. Те, же, кто в этой помощи нуждаются, могут отправить заявку для волонтеров и ждать отклика.

Отклик обязательно последует, говорит заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина. «Сегодня в приложении зарегистрировано 690 человек и реализовано более 300 заявок, — комментирует она. — Заявки, кстати, самые разные — на оказание транспортных услуг, на помощь с расчисткой снега, на доставку лекарственных препаратов».

«Приложение предназначено только для информирования, поиска волонтеров и жителей района, которым необходима помощь, — предостерегают создатели «Доброго района», — У нас нет и не будет «сбора средств», объявлений «покупки-продажи», рекламы и всего остального, что не является целью создания данного приложения».

«Запрос на добрые дела давно созрел в нашем обществе», — объясняет Татьяна Османкина растущую популярность движения волонтеров. С «Добрым районом», муниципалитет, кстати, не только вошел в общероссийский тренд организованного волонтерства, но и даже предвосхитил его: приложение начало работать до запуска единой информационной системы «Добровольцы России», которая, можно сказать, масштабирует опыт района на федеральном уровне.

Впрочем, оперативная помощь со смартфоном в руке — не единственное направление работы добровольцев Сургутского района. Волонтеры работают и с более традиционными формами, самыми крупными из которых можно назвать «Волонтеров Победы», а также помощь людям с ограниченными возможностями.

«В Год Памяти и Славы волонтеры Победы выполнили большую работу — доставляли продуктовые наборы, приобретали лекарственные препараты для ветеранов и пожилых людей с ограниченными возможностями», — говорит Татьяна Османкина. Самыми активными добровольцами можно назвать жителей Лянтора и Федоровского. На два населенных пункта действуют более пятисот волонтеров, которые не только помогают людям, но и продвигают идеи добровольчества в массы, являя собой положительный пример для своих друзей и знакомых.

В работе им помогают администрации на всех уровнях — как самих поселений, так и района. Так, на поддержку движения в муниципалитете выделили более полутора миллиона рублей, в том числе 600 тысяч рублей на поддержание мобильного приложения «Добрый район» и информирование граждан о том, что возможность получить помощь есть всегда.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 61, комментариев: 0
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