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Теплый уик-энд возле дома

Волонтеры «Газпром трансгаз Сургут» устроили масштабный праздник жителям целого микрорайона

Теплый уик-энд возле дома
Фото: Газпром трансгаз Сургут

Большой праздник организовали волонтеры ООО «Газпром трансгаз Сургут» жителям 30 микрорайона. Здесь, во дворе жилого комплекса «Акварель», добровольцы обустроили площадку для гуляния, подготовили хоккейный корт и ледяную горку к приходу гостей, в центре всего поставили главный символ Нового года – красавицу-елку.

Кажется, что двор станет местом притяжения не только жителей этого микрорайона, но и целого Сургута. «Мне про этот праздник рассказала старшая дочка. Мы приехали сюда всей семьей с другого конца города, чтобы погулять, развеяться. Дети очень страдают дома от тоски», – поделилась с siapress.ru гостья мероприятия Ирина Баймурзина.

Взрослые смогли пообщаться с соседями и знакомыми, которых давно не видели, а самые главные «виновники» торжества – дети – повстречались с удивительными героями. Белый мамонт, добрый мишка, и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой зажгли импровизированный танцпол, водили хороводы и пели песни вместе с маленькими сургутянами. Тем временем ребятишек постарше было не оторвать от шайбы с клюшкой.

Волонтеры совместно с управляющей компанией, обслуживающей 30-й микрорайон, сделали большой подарок любителям активного отдыха. С утра и до позднего вечера на хоккейном корте кипела жизнь. А в специальной палатке Lovelo – партнеров добровольцев-газовиков, можно было бесплатно заточить коньки.

Даже генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский не остался в стороне и вышел на лед, чтобы на себе ощутить всю прелесть праздника и бодрость духа. «Наша компания решила поддержать обращение главы города о создании уличных новогодних площадок в сургутских дворах. Мы сделали не только это, но и подарили детям дух Нового года вместе с нашими волонтерами, которые приняли активное участие в организации мероприятия, открытии катка и украшении двора», – рассказал руководитель компании.

Волонтерский проект носит название «Елка в твой двор». Праздник уже пришел на Захарова, 19. Дальше он отправится на Комсомольский проспект, чтобы отметиться у катка за магазином «Москва» и переместится во двор Федорова, 5/2.

Основная задумка добровольцев – сделать праздник ближе к сургутянам, чтобы многие имели возможность развлечься и культурно отдохнуть. В то же время, такое торжество дает возможность деятелям культуры реализовать свой творческий потенциал на публике. После затяжного перерыва в выступлениях из-за пандемии сейчас они, кажется, с еще большим рвением и энтузиазмом воплощают задуманную программу. «Здесь очень много ребят из «Камертона». Для них это возможность заниматься тем, что они любят и умеют, ведь наш центр культуры и досуга сейчас закрыт, как и все подобные учреждения. Мероприятие охватывает сразу несколько направлений: это и новогодняя атмосфера праздника, и возможность организовать досуг для детей рядом с домом, где они под присмотром родителей и в безопасности», – отметил лидер волонтерского движения газовиков Давыд Глуховский.

Наполнили жизнью городское пространство, поделившись теплом своих душ и задействовав только инициативу работников – такие они – сургутские газовики. Одни организовали фотозону, другие помогли украсить елку и расчистить от снега каток перед празднеством, третьи позаботились о культурной программе. Только вместе и никак иначе действуют волонтеры «Газпром трансгаз Сургут»!


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Сегодня в 14:28, просмотров: 211, комментариев: 0
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