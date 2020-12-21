Волонтеры «Газпром трансгаз Сургут» устроили масштабный праздник жителям целого микрорайона

Большой праздник организовали волонтеры ООО «Газпром трансгаз Сургут» жителям 30 микрорайона. Здесь, во дворе жилого комплекса «Акварель», добровольцы обустроили площадку для гуляния, подготовили хоккейный корт и ледяную горку к приходу гостей, в центре всего поставили главный символ Нового года – красавицу-елку.

Кажется, что двор станет местом притяжения не только жителей этого микрорайона, но и целого Сургута. «Мне про этот праздник рассказала старшая дочка. Мы приехали сюда всей семьей с другого конца города, чтобы погулять, развеяться. Дети очень страдают дома от тоски», – поделилась с siapress.ru гостья мероприятия Ирина Баймурзина.

Взрослые смогли пообщаться с соседями и знакомыми, которых давно не видели, а самые главные «виновники» торжества – дети – повстречались с удивительными героями. Белый мамонт, добрый мишка, и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой зажгли импровизированный танцпол, водили хороводы и пели песни вместе с маленькими сургутянами. Тем временем ребятишек постарше было не оторвать от шайбы с клюшкой.

Волонтеры совместно с управляющей компанией, обслуживающей 30-й микрорайон, сделали большой подарок любителям активного отдыха. С утра и до позднего вечера на хоккейном корте кипела жизнь. А в специальной палатке Lovelo – партнеров добровольцев-газовиков, можно было бесплатно заточить коньки.

Даже генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский не остался в стороне и вышел на лед, чтобы на себе ощутить всю прелесть праздника и бодрость духа. «Наша компания решила поддержать обращение главы города о создании уличных новогодних площадок в сургутских дворах. Мы сделали не только это, но и подарили детям дух Нового года вместе с нашими волонтерами, которые приняли активное участие в организации мероприятия, открытии катка и украшении двора», – рассказал руководитель компании.

Волонтерский проект носит название «Елка в твой двор». Праздник уже пришел на Захарова, 19. Дальше он отправится на Комсомольский проспект, чтобы отметиться у катка за магазином «Москва» и переместится во двор Федорова, 5/2.

Основная задумка добровольцев – сделать праздник ближе к сургутянам, чтобы многие имели возможность развлечься и культурно отдохнуть. В то же время, такое торжество дает возможность деятелям культуры реализовать свой творческий потенциал на публике. После затяжного перерыва в выступлениях из-за пандемии сейчас они, кажется, с еще большим рвением и энтузиазмом воплощают задуманную программу. «Здесь очень много ребят из «Камертона». Для них это возможность заниматься тем, что они любят и умеют, ведь наш центр культуры и досуга сейчас закрыт, как и все подобные учреждения. Мероприятие охватывает сразу несколько направлений: это и новогодняя атмосфера праздника, и возможность организовать досуг для детей рядом с домом, где они под присмотром родителей и в безопасности», – отметил лидер волонтерского движения газовиков Давыд Глуховский.

Наполнили жизнью городское пространство, поделившись теплом своих душ и задействовав только инициативу работников – такие они – сургутские газовики. Одни организовали фотозону, другие помогли украсить елку и расчистить от снега каток перед празднеством, третьи позаботились о культурной программе. Только вместе и никак иначе действуют волонтеры «Газпром трансгаз Сургут»!