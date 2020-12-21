На пост главы Сургута подала заявку еще одна женщина – теперь претендентов всего 22

Комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута зарегистрировала нового кандидата. 22-ой в списке стала еще одна женщина, пожелавшая остаться инкогнито. Известно только то, что она является сотрудницей градообразующего предприятия, но не «Сургутнефтегаза».

Ранее siapress.ru сообщал о первой женщине-кандидатке на место градоначальника. Она также предпочла остаться неизвестной для широкой публики, как и последние три претендента, заявившиеся в минувшие выходные.

Нового главу Сургута предстоит выбрать депутатам сургутской думы. На обсуждение к следующему заседанию – его назначили на 18 января, – вынесли один единственный вопрос: «Кто станет следующим главой Сургута?».