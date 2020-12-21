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​Дума Сургутского района приняла бюджет, который определит его жизнь на три года

Что нужно знать жителям Сургутского района о бюджете 2021 года

​Дума Сургутского района приняла бюджет, который определит его жизнь на три года
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

18 декабря депутаты Думы Сургутского района приняли бюджет, который определит будущее района и жителей на ближайшие три года. Основные параметры документа на 2021 год распределены следующим образом: доходы – порядка 13 млрд 072 млн рублей, расходы – 13 млрд 743 млн рублей.

В работе по его формированию, обсуждению статей расходов депутаты отстаивали интересы своих избирателей. Конечно, в бюджет со временем будут вноситься необходимые изменения и поправки, но, главное, – сохранена его социальная направленность.

По-прежнему, для парламентариев основными сферами остаются строительство и ремонт социальных объектов, инфраструктуры. Познакомим вас, уважаемые жители района, с перечнем наиболее значимых объектов.

В п. Нижнесортымский построят автоматизированную блочно-модульную котельную за 81 млн 795 тыс. рублей. Будут обстроены проезды – к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный и к детскому саду на 300 мест в п. Белый Яр – на общую сумму 12,7 млн рублей. На систему водоотведения в д. Русскинская заложено 85, 1 млн рублей.

На капремонт детских садов «Соловушка» в Белом Яре и лянторского «Теремка» в общей сложности будет направлено 30 млн рублей. Далее школы: 24 млн рублей поровну разделят между фёдоровской школой № 5 и лянторской школой № 6. Белоярскую школу № 3 отремонтируют на 6 млн рублей.

Также во внимании депутатов финансирование обновления клубов Сайгатиной, Тром-Агана, библиотеки и «Районного управления спортивных сооружений» п. Солнечный.

147,3 млн рублей запланировано на капремонт 12 объектов теплоснабжения и водоотведения. Среди них, белоярская ЦТП №1, котельная п. Ульт-Ягуна, сети водоснабжения д. Сайгатиной, сети ТВС по ул. Ветеранов в д. Русскинская, инженерные сети ТВС ЦТП №9 в п. Федоровский, магистральные сети ТВС по ул. Дружбы народов г. Лянтора и т.д.

Более 212 млн рублей потратят на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в 12- ти поселениях Сургутского района (с. Сытомино, д. Лямина, с. Тундрино, п. Солнечный, п. Белый Яр, п. Федоровский, с. Угут, д. Русскинская, с. Локосово, г. Лянтор, п. Барсово, п. Ульт-Ягун).

Будут созданы новые условия для занятий физкультурой и спортом в Сытомино – 50 млн рублей заложили на приобретение спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Ещё плюсом 25 млн рублей – на хоккейный корт и многофункциональную спортивную площадку. Жители Локосово со временем смогут заниматься на многофункциональной спортивной площадке и крытом хоккейном корте – парламентарии согласовали 15 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в селе. Хоккеисты Барсово тоже смогут тренироваться с комфортом – за 25 млн рублей власти района тоже приобретут поселению крытый корт.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 236, комментариев: 0
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