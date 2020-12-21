В Сургутском районе в автоаварии пострадали четыре человека

В воскресенье, 20 декабря, в полдень на 72 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе в ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла из-за невнимательности молодого автомобилиста.

«22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным при совершении маневра «обгон», не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир автомобиля ВАЗ, а также пассажирки иномарки 31 и 33 лет получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего в округе с 18 по 20 декабря зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил травмы, в том числе несовершеннолетний пассажир.