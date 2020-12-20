Прокуратура Сургута обязала администрацию возвести очистные сооружения на реке Сайме

После очередного загрязнения сургутской реки Сайма в конце октября этого года (об этом сообщал siapress.ru) администрации придется построить очистные сооружения. К таком решению пришла прокуратура города, заключив, что загрязнения происходят по вине коммунальщиков, а именно Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.

«Установлено, что указанное учреждение при эксплуатации канализационных очистных сооружений в Сургуте осуществляет сброс сточных вод в протоки Боровая, Бардыковка, Кривуля и реку Сайма, — сказано в сообщении ведомства. — При этом у предприятия отсутствовало соответствующее разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты.Указанная деятельность юридического лица могла повлечь причинение вреда окружающей среде, в том числе, водным биологическим ресурсам.В связи с этим прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства».

Иск прокурора был удовлетворен в полной мере, отмечают в прокуратуре.