В Сургуте на новогодние празднике будут работать рождественские ярмарки

Новый год — по-новому: в Сургуте на праздничных каникулах будут работать рождественские ярмарки.

«Такое дополнение к празднику распространено в Европе, в крупных городах: в легких, нарядных павильонах, установленных на площадях, празднующие могут приобрести сувениры, еду, горячие напитки», — говорят в администрации города.

Для ярмарок определены две локации: на центральной площади, где устанавливают десять павильонов, и в парке «Кедровый Лог», где будет действовать четыре павильона.

Оценить задумку мэрии можно уже с понедельника: сейчас павильоны готовят к открытию. Работать они будут до конца новогодних каникул — до 10 января 2021 года. «Если вам понравится такой формат, будем проводить такие ярмарки и впредь», — обращаются к горожанам чиновники.