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​Опасную «Аврору» «исследуют» дети

Здание бывшего сургутского кинотеатра «Аврора» снесут

​Опасную «Аврору» «исследуют» дети
Фото: tourbina.ru

Аварийное здание бывшего кинотеатра «Аврора» на сургутском проспекте Ленина снесут — театру актера и куклы «Петрушка» подыскивают помещение. Однако пока процесс идет, опасное здание облюбовали дети — в городском сообществе «К-Информ» сургутяне пишут, что доступ в него открыт и туда заходят подростки.

«Здание Авроры. Сзади открыта дверь. Дети заходят туда, — пишут подписчики паблика. — Не дай бог что-нибудь случится. Или наткнутся на кого-нибудь».

Фото: К-Информ

На работы по сносу и реновации освободившегося пространства потребуется порядка 720 миллионов рбулей, подсчитали чиновники департамента архитектуры и градостроительства. Тратиться в любом случае придется: «Заключения экспертов гласят, что небезопасно ее [«Аврору» — прим.ред.] эксплуатировать. Как вариант — снести здание и разбить сквер», — предлагает директор департамента Сергей Солод.

Озвученные цифры не учитывают серьезных затрат на строительство нового здания для «Петрушки». Есть несколько участков, одним из наиболее интересных вариантов в ДАиГ называют место в районе «корабля» СурГУ.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 165, комментариев: 0
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