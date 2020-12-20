Здание бывшего сургутского кинотеатра «Аврора» снесут

Аварийное здание бывшего кинотеатра «Аврора» на сургутском проспекте Ленина снесут — театру актера и куклы «Петрушка» подыскивают помещение. Однако пока процесс идет, опасное здание облюбовали дети — в городском сообществе «К-Информ» сургутяне пишут, что доступ в него открыт и туда заходят подростки.

«Здание Авроры. Сзади открыта дверь. Дети заходят туда, — пишут подписчики паблика. — Не дай бог что-нибудь случится. Или наткнутся на кого-нибудь».

Фото: К-Информ

На работы по сносу и реновации освободившегося пространства потребуется порядка 720 миллионов рбулей, подсчитали чиновники департамента архитектуры и градостроительства. Тратиться в любом случае придется: «Заключения экспертов гласят, что небезопасно ее [«Аврору» — прим.ред.] эксплуатировать. Как вариант — снести здание и разбить сквер», — предлагает директор департамента Сергей Солод.

Озвученные цифры не учитывают серьезных затрат на строительство нового здания для «Петрушки». Есть несколько участков, одним из наиболее интересных вариантов в ДАиГ называют место в районе «корабля» СурГУ.