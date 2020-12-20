Прошло финальное в 2020 году заседание Думы Сурутского района

На повестке дня финального в 2020 году заседания Думы много планов – бюджетных, генеральных, стратегических, рабочих. Время подводить итоги и делать задел на будущее.

Утвержден план работы районной Думы на первое полугодие

Несмотря на ужесточение режима парламентарии продолжают свою деятельность, соблюдая все меры профилактики. В первом полугодии депутаты проведут четыре заседания Думы: в феврале, апреле, мае и июне. На март запланированы выездные депутатские слушания в Сытомино. Как и прежде, депутаты будут проводить личные приемы граждан. Графики встреч утверждаются.

Обновлены генпланы поселений до 2040 года

Депутаты приняли решение по генпланам поселений Барсово, Тундрино, Нижнесортымского и Солнечного. Документами запланировано деление поселения на функциональные зоны, которые позволяют наглядно представить будущее развитие территорий. Генеральный план нацелен на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, и определяет, в каком поселении мы будем жить через несколько лет. Учитывается и количество населения. Так, в Барсово прогнозируемая численность на расчетный срок реализации Генплана на конец 2040 года увеличится с 5 до 7 тыс. человек, в Нижнесортымском – с 12,6 до 15,3 тыс. человек, в Солнечном с 13 до 15,6 тыс. человек. А вот, в Тундрино, наоборот, уменьшится с 400 до 300 человек. Генпланы остальных 9 поселений на стадии прохождении согласования, которое пройдет в двадцатых числах декабря.

Откорректирована стратегия развития Сургутского района

Пандемия коронавируса оказала влияние на прогнозы Сургутского района. Поэтому депутаты внесли изменения в плановые значения ряда показателей на текущий год в стратегию социально-экономического развития муниципалитета до 2030 года. В числе показателей: общая смертность, доля раскрытых преступлений, темпы роста промышленного и обрабатывающего производства, число посетителей внутреннего и въездного туризма.