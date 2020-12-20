Администрация Сургута проведет итоговую проверку в построенной в 32 микрорайоне школе

Новая средняя школа в 32 микрорайоне Сургута почти готова к вводу в эксплуатацию: такие выводы сделали чиновники администрации города, которые накануне провели выездное совещание на объекте.

«Сейчас закончены почти все работы, кроме отделочных, — отмечает пресс-служба администрации. — Подрядчик немного задержался из-за нехватки рабочих рук и несвоевременной поставки материалов для фасада. Тем не менее, мы рассчитываем, что подрядчик сдаст школу вовремя. В противном случае ему грозит штраф».

Времени у строителей немного: итоговая проверка начнется уже на следующей неделе — 25 декабря, а в первых числах февраля планируется получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Если все пройдет без срывов, школа на 900 учеников должна принять первых школяров в сентябре 2021 года.