Боец ММА из Сургута Николай Коваленко выиграл бой на турнире Russian Cagefighting Championship

Свидетелями четвертой победы бойца ММА Николая Коваленко стали зрители «Матч ТВ» — сургутянин завершил бой на турнире Russian Cagefighting Championship досрочно, нокаутировав оппонента — представителя Белоруссии Александра Липского.

Отметим, что все свои бои 29-летний воспитанник сургутской спортивной школы «Ермак» заканчивает досрочно. Так, например, Коваленко описал предыдущую схватку: «Настраивались на трёхраундовый пятиминутный бой, то есть, на серьёзную такую битву, рубку, но, немножко получилось всё легче, чем задумывалось. Бой прошёл за полторы минуты и дзюдо победило».

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