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​Нокаут досрочно. Сургутский боец ММА Николай Коваленко завершил бой победой

Боец ММА из Сургута Николай Коваленко выиграл бой на турнире Russian Cagefighting Championship

​Нокаут досрочно. Сургутский боец ММА Николай Коваленко завершил бой победой
Фото: judo.ru

Свидетелями четвертой победы бойца ММА Николая Коваленко стали зрители «Матч ТВ» — сургутянин завершил бой на турнире Russian Cagefighting Championship досрочно, нокаутировав оппонента — представителя Белоруссии Александра Липского.

Отметим, что все свои бои 29-летний воспитанник сургутской спортивной школы «Ермак» заканчивает досрочно. Так, например, Коваленко описал предыдущую схватку: «Настраивались на трёхраундовый пятиминутный бой, то есть, на серьёзную такую битву, рубку, но, немножко получилось всё легче, чем задумывалось. Бой прошёл за полторы минуты и дзюдо победило».

Интервью со спортсменом читайте и смотрите на siapress.ru.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 296, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 13:25
Красавчик! Знай бульбаши - НАШИХ!
С Победой !
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:07
Ёу, Юрий, зачем залезли на поляну Светланы? Бойцовские поединки, это же тема Светланы Могилдан. Ваша же тема, это музыкальный бомонд с рюшечками.
Ю.H. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:29
Да боже упаси меня лезть на поляну Светланы Могилдан! Сегодня воскресенье, работаю я. А ждать понедельника не с руки, надо ж вам срочно рассказать самоэ интересноэ. Без рюшечек.
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