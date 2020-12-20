Общее число зарегистрированных претендентов на должность главы Сругута — 21 человек

Количество желающих стать главой Сургута перевалило за два десятка: еще трое подали свои документы в комиссию по отбору претендентов в минувшую субботу.

Интересно, что на самую публичную должность претендуют люди, которые не стали выдавать свои ФИО и прочие данные. Пока что о них известно немногое: ни не были связаны с политикой ранее. К слову, из 18 человек, зарегистрированных ранее, на сегодня неизвестно имя лишь одного из них — вернее, одной: единственной женщины, однако есть информация, что это многодетная мать и мастер спорта по кикбоксингу.

Непростую работу по отсеву анонимом и прочих не подходящих на работу в мэрии проделает комиссия по отбору претендентов: прием заявок от всех желающих завершится 12 января 2021 года, а спустя почти неделю — 18 января — депутатам думы Сургута поступит укороченный список кандидатов, из которых и будет выбран реальный глава Сургута. До этого времени исполняющим обязанности градоначальника остается замглавы Анна Томазова.