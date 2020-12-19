Самолёт, летевший из Игарки в Уфу, экстренно сел в Сургуте из-за неисправности в двигателе

В субботу, 19 декабря, в 19.55 в аэропорту Сургута экстренно приземлился самолёт авиакомпании Utair. «Боинг» летел по маршруту Игарка (Красноярский край) - Уфа.

«Причина вынужденной посадки - неисправность датчика наддува двигателя. На борту воздушного судна находятся 116 пассажиров (детей нет), четверо членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сургутский транспортный прокурор выехал на место происшествия. «Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора. Осуществляется мониторинг состояния законности нарушений прав пассажиров», - добавили в ведомстве.