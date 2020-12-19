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​В аэропорту Сургута экстренно сел «Боинг» Utair

Самолёт, летевший из Игарки в Уфу, экстренно сел в Сургуте из-за неисправности в двигателе

​В аэропорту Сургута экстренно сел «Боинг» Utair
Фото: Utair

В субботу, 19 декабря, в 19.55 в аэропорту Сургута экстренно приземлился самолёт авиакомпании Utair. «Боинг» летел по маршруту Игарка (Красноярский край) - Уфа.

«Причина вынужденной посадки - неисправность датчика наддува двигателя. На борту воздушного судна находятся 116 пассажиров (детей нет), четверо членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сургутский транспортный прокурор выехал на место происшествия. «Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора. Осуществляется мониторинг состояния законности нарушений прав пассажиров», - добавили в ведомстве.


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19 декабря в 20:08, просмотров: 459, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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19 декабря в 23:17
Надо менять «Боинги» на МС-21 с двигателями Пермского завода ПД-14. После успешного накануне полёта с этими российскими турбовентиляторными двигателями МС-21 реально стал конкурентом «Боингов» и даже, как сказала одно Уральское интернет-издание может стать “убийцей Боингов». «Недолго музыка играла» для «Боингов-737 и 747 » и « »А-320.......хотя успели подвести к банкротству Utair.
Mobii Alkonowa1ow
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19 декабря в 23:27
Ахах, прекрати, эти песни были про суперджет, убийца боингов))))

Чувак, ты реально за деньги хоть это делаешь? Невозможно же идейно такую чушь писать
Alkonowa1ow Mobii
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19 декабря в 23:49
Отвечаю. У Суперджета - только наш планёр, остальное собирают из комплектующих, в том числе и двигатель. На МС-21 тоже планировали двигатель из США ставить, но санкции этому помешали. Разработали за 4 года в Перми ПД -14 (расшифровка Пермский двигатель с тягой 14 тонн). Изготовили уже 26 двигателей и как видите испытали на реальном и новом самолёте МС-2. Успешно. У американцев «челюсти отвисли». Ведь в мире авиационные двигатели такого класса выпускали три государства, а теперь помимо США, Великобритании, Франции изготавливают и в России. И далее, уже готова разработка двигателя ПД-35 с тягой 35 тонн на большие лайнеры подобные Боинги 777, что-то типа нашего ИЛ-96- 400 и военно-транспортные грузовые АН-124 «Руслан». Если деньги не воровать, то могут ведь делать!
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