Смешанное или удаленное: школы Сургута в третьей четверти вряд ли полностью перейдут на очное обучение

Дистанционное обучение в школах Сургута может продлиться и после новогодних каникул. Об этом журналистам сообщила глава департамента образования города Ирина Замятина.

Сейчас удаленно обучаются учащиеся 6-8 классов в большинстве школ Сургута. Это примерно 20 процентов от общего количества обучающихся. 9-11 классы учатся по смешанному типу, чтобы лучше подготовится к экзаменам. Возможно, с третьей четверти среднее звено также перейдет на смешанный тип обучения.

Что касается детских садов, сегодня 13 из 37 работают в обычном режиме. На карантине находятся 15 групп.

Дистанционное обучение в некоторых школах Югры продлено до конца года. В Сургуте нуждающимся в технике ученикам раздали ноутбуки.

Младшие классы продолжают учится очно.