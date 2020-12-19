В небе над Сургутом засветилось три солнца

Небо над Сургутом днем в субботу украсили огненные дуги вокруг солнца. Необычное и красивое природное явление ознаменовало первые настоящие морозы в городе. Снимки гало прислал читатель siapress.ru.

«Прям страшно», – отметил он.

Ореол вокруг солнц обычно появляется в сухую морозную погоду. В воздухе образуются ледяные кристаллики, которые невозможно увидеть. Лучи солнца преломляются сквозь них и создают оптический эффект – гало.

Снимки гало появляются в пабликах и других городов Югры. Природное явление сняли жители Ханты-Мансийска и Нефтеюганска.

Сегодня в Сургуте температура воздуха к вечеру опустится до -27°С. К вечеру воскресенья потеплеет до -15°С, но всего на сутки – в понедельник вечером ожидается -31°С.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в Югре 20 и 21 декабря местами может пройти небольшой снег, ветер будет дуть с севера. Средние дневные температура будут в пределах -15°С.