Выдал генетический след: раскрыто жестокое убийство сургутянки, совершенное 19 лет назад

Специальная группа следователей, занимающаяся преступлениями прошлых лет, раскрыла убийство, совершенное в Сургуте в декабре 2001 года. Тогда у гаражей была изнасилована и убита 20-летняя девушка. 2 мая 2002 года хозяин одного из боксов нашел ее тело на территории гаражно-строительного кооператива № 82 «Жигули».

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Найти злоумышленника удалось с помощью современных методов исследования.

«По результатам проверки по федеральной базе данных генетического профиля одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении на территории Омской области, установлено его совпадение с генетическим профилем следов биологического происхождения, обнаруженных и изъятых на месте обнаружения тела потерпевшей. По ДНК-профилю установлена личность злоумышленника, им оказался уроженец Сургутского района 1984 года рождения, освобожденный в 2019 году из исправительного учреждения в связи с отбытием наказания за разбойное нападение и убийство, совершенные в 2004 году. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п.«к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием)», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По данным следствия, вечером в декабре 2001 года обвиняемый увидел на улице молодую девушку, завел ее в гаражи и изнасиловал. «Разозлившись на оскорбления потерпевшей, с силой ударил ее головой о металлические ворота одного из гаражей, а когда та упала – сдавил ей шею, обмотав ранее снятыми с нее чулками. Убедившись что девушка не подает признаки жизни, он оттащил ее тело на край гаражного ряда и оставил под стоявшими бетонными плитами, а сам покинул место происшествия», – выяснили следователи.

Обвиняемый признал свою вину частично, однако на суде будет представлена доказательственная база, в основу которой легли результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий, многочисленных допросов и других следственных действий. Обвиняемому грозит 16 лет лишения свободы.