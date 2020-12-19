В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, под колесами которого погибла пенсионерка

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, под колесами которого 17 декабря погибла 82-летняя женщина. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает «Муксун.fm».

Как ранее сообщал siapress.ru, трагедия произошла на остановке «Улица Бахилова». В сеть выложено видео момента трагедии. На кадрах видно, что водитель не заметил, что пожилая женщина выходит из автобуса, закрыл двери и начал движение. Пенсионерка попала под колеса машины. Очевидцы попытались оказать пострадавшей помощь, однако травмы оказались слишком серьезными, и она скончалась на месте происшествия.