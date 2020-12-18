Зарегистрировано еще три кандидата на пост главы Сургута

Эксперт многофункционального центра, инженер Сургутнефтегаза и индивидуальный предприниматель: список претендентов на пост главы Сургута пополнился еще тремя фамилиями.

Это, соответственно, Петр Сургутский, Константин Степанов и Андрей Барышников. Ранее сегодня зарегистрировались еще несколько кандидатов — с учетом новоприбывших лонг-лист претендентов состоит из 18 фамилий.

Напомним, что не все дойдут до этапа голосования: 12 января 2021 года комиссия по отбору претендентов этот список тщательно проработает, в результате чего на выбор депутатам будут представлены только несколько реальных кандидатов.