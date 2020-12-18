Вопросы образовательной сферы заинтересовали парламентариев Сургутского района

Обсуждение темы бюджета на 2021 год на депутатских комиссиях, которые состоялись 16 декабря, было, по привычному, самым длительным. Живое обсуждение заняло более половины времени заседания.

В числе основных вопросов депутатов к докладчикам, обсудили перспективу развития Сайгатиной. Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк задал вопрос о детском саде «Светлячок» – почему его нет в бюджете на плановый период 2021-2023 годов? Здание учреждения настолько старое, что не вписывается в понимание того, как должен выглядеть детский сад с набором функций – от безопасности до комфорта. Анатолий Сименяк говорил об этом ещё в 2019 году, после поездки на объект, который оказался брусчатым домом 80-х годов постройки. Его возводили в быстром темпе, способами, которые были доступны, и теми материалами, которые были у строителей. Вместо фундамента, например, там деревянные подставки, на которых и стоят конструкции. Так называемые опоры, и они приходят в негодность. И это единственное место для 111 малышей из Сайгатина и поселка ГПЗ в возрасте от 1 до 7 лет.

Ответ замглавы района Юлии Марковой о перспективе нового детского сада в Сайгатиной был встречен депутатами с одобрением. В начале 2021 года будет объявлен новый инвестиционный договор. После определения инвестора и проектирования начнётся строительство. Этот процесс, конечно, не быстрый, но главное – есть уверенность, что новый детский сад в деревне всё-таки будет. Из казны района на новый объект потребуется 10 млн рублей.

Надеемся, что эта новость обрадует общественника из Сайгатиной Николая Федоришина, который год назад обратился к Анатолию Сименяку с просьбой обратить внимание на состояние учреждения.

Депутат Вячеслав Виговский, представляющий интересы сайгатинцев в Думе района, обратился к директору департамента образования Ольге Кочуровой. Его вопрос был о сроках установки тёплого перехода к строящейся школьной столовой. – Теплый переход планируется закончить буквально на следующей неделе, – пояснила Ольга Кочурова, – и до конца года объект будет введён в эксплуатацию.