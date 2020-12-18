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​Выводим на чистую воду. В поселениях Сургутского района реконструируют водоочистные сооружения

В Лянторе завершаются работы по реконструкции водоочистной станции. На очереди — Федоровский

​Выводим на чистую воду. В поселениях Сургутского района реконструируют водоочистные сооружения
Фото: vestniksr.ru

Жителям Лянтора — чистую воду: масштабный проект завершается в Сургутском районе. На минувшей неделе глава муниципалитета Андрей Трубецкой проинспектировал ход работ по строительству водоочистной станции в городе. Объект готов для приемо-сдаточных мероприятий. Получены положительные заключения государственной экспертизы, в том числе заключения о проверке сметной стоимости. Строительно-монтажные работы завершены, оборудование установлено, готово к запуску.

На станции установлены модули фильтрации «Кавитон» — они могут обрабатывать до 16 тысяч кубометров воды в сутки. «Реализация проекта позволит обеспечить чистой питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям, население городского поселения Лянтор, котельные, промышленные объекты, а также планируемые к строительству жилые дома, спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном и школу на 1500 учащихся в полном объеме», — отмечают в администрации района.

Для города с 43 тысячами населения этого более чем достаточно. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, этот объем включает в себя запас как минимум на 50 лет: еще полвека развития Лянтор, расширяясь, увеличивая численность населения, не должен испытывать недостатка в чистой воде.

Настоящий вклад в будущее составил порядка 395 миллионов рублей: такова общая стоимость проекта. Цена высока — и начиная работу три года назад, власти района рассчитывали на собственные силы: средства из муниципального бюджета. «Если бы продолжали строить только на свои средства, мы бы его в этом году не сдали, — признает Андрей Трубецкой, — спасибо руководству округа».

Округ помог деньгами: в 2019 году проект включили в адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры с финансированием из регионального бюджета. Почти половину денежных средств — 195 миллионов рублей — таким образом, привлекли в рамках окружной программы по повышению качества водоснабжения с 2019 по 2020 год; она, в свою очередь, входит в состав федерального проекта «Чистая вода».

«Лянтор — крупнейший населенный пункт Сургутского района, более 40 тысяч жителей не обеспечены чистой водой. Для третьего тысячелетия это немыслимо, — комментирует Трубецкой. — Сделали все возможное, чтобы люди, наконец, эту воду получили. Контракт рассчитан до 31 декабря, но надеемся подписать последние бумаги для ввода объекта в эксплуатацию раньше — и впоследствии передать станцию эксплуатирующей организации». Тогда же планируется и торжественное открытие станции — хороший новогодний подарок для жителей.

При этом для властей этот праздник станет лишь очередным эпизодом в рабочих буднях. Останавливаться нельзя, да и не выйдет: уже после того, как было объявлено о грядущем окончании работ в Лянторе, к главе района обратились жители другого муниципалитета — Федоровского. «В Лянторе ВОС построили, а нам когда ждать?» — задал житель поселения во время онлайн-общения с Трубецким в среду, 16 декабря.

Ждать недолго: именно Федоровский в планах стоит следующим пунктом. «Планируем начать строить новые ВОСы в 2022 году, — успокоил федоровчан Андрей Трубецкой. — Стоимость объекта — 360 миллионов рублей, средства предусмотрены и в местном бюджете, и в региональном».

Подождать придется год — причиной этому называют высокую стоимость работ. «Лянторские ВОСы стоили без малого 400 миллионов рублей. Все делаем по очереди, потому что финансировать два таких крупных объекта одновременно невозможно», — объясняет Трубецкой. Однако жители могут быть уверены: чистая вода в их домах — будет.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 248, комментариев: 0
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